2019/06/28 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كارثة أمية الشباب وموظفي الحكومة في العراق - حديث النخب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1958u_3HqDI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كارثة أمية الشباب وموظفي الحكومة في العراق - حديث النخب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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