2019/06/28 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت السلطات في بابوا غينيا الجديدة حالة الطوارئ، إثر ثوران بركان جبل "أولاون" في بلدة رابول غرب بريطانيا الجديدة للمرة الثانية، وتدفق حمم بركانية ودخان رمادي كثيف منه.

وذكر رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارب الجمعة، إن السلطات أرسلت عناصر من الجيش لمساعدة عدد يتراوح بين سبعة آلاف و13 ألف نازح بعد ثوران البركان، مشيراً إلى أنهم يعملون على تقييم الوضع لإرسال مزيد من المساعدات.وكانت السلطات في بابوا غينيا الجديدة قد أعلنت أمس إجلاء خمسة آلاف شخص وإغلاق بعض الطرق الرئيسية، إثر ثوران البركان الذي يعد أحد البراكين الستة «شديدة الخطورة» في البلاد وتساقط الرماد بكثافة على مسافة تزيد على 13 كيلومتراً من فوهته.انتهى

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