2019/06/28 | 18:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 5 آلاف سائح يومياً
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدل تدفق السياح إلى دهوك بنسبة 30%) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع معدل تدفق السياح إلى دهوك بنسبة 30%) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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