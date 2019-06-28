بالفيديو.. الشعب العراقي يوجه صفعة قوية لملوك التطبيع

2019/06/28 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم متظاهرون ساحة السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على المؤتمر الذي قادته الولايات المتحدة الذي سمي بورشة المنامة للترويج لصفقة ...

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