2019/06/28 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة اليوم الجمعة عن تمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق نينوى من تنفيذ عمليتي ضبط تلاعبٍ في معاملة بيع عقارٍ تعود ملكيتُهُ للدولة، ومعاملات صرفٍ في ديوان محافظة نينوى.وأوضحت الدائرة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أنَّ “فريق العمل المُؤلَّف في مديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتقل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: ضبط تلاعب بعقار في نينوى ومستندات صرف إيفاد للخارج وكالة خطوة برس.

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