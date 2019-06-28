ريابكوف: تم تفعيل نظام اينستكس للعمليات المالية مع إيران

2019/06/28 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف في مؤتمره الصحفي عقب اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي في فيينا ان روسيا تتعاون مع ايران بجميع المجالات

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