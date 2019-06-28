صالح يهدي “عباءة” من نتاج الدار العراقية للأزياء لملكة بريطانيا

2019/06/28 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أهدى رئيس الجهورية برهم صالح، “عباءة” من نتاج الدار العراقية للأزياء إلى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية, ,وذلك خلال زيارته لقصر باكنغهام.ويذكر أن العبائة التي صممت وطرزت بايد فناني الدار قطعة متفردة حملت رسالة بخصوصية النكهة العراقية كون الزي سفير ثقافة بلده , وجاءت مطرزة بإيقونات تستحضر الخط العربي بقصائد السياب بأدق تفاصيلها ، ...

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