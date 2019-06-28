محافظة عراقية تحذر من عصابات منظمة بلباس خليجي تحتال بعملات بلا قيمة

2019/06/28 | 19:00

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بغداد:سومر نيوز

الخليجي التي تُصرّف عملات بلا قيمة بملايين الدنانير.

وكان الشرطة قد القت القبض مؤخرا على عصابة نصب و...

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