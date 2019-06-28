2019/06/28 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصمم هاتف "آيفون" يغادر لتأسيس شركته الخاصة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
في خطوة اعتبرتها عدة مواقع إلكترونية أنها نهاية "أبل"، أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية، اليوم الجمعة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصمم هاتف "آيفون" يغادر لتأسيس شركته الخاصة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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