2019/06/28 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

في خطوة اعتبرتها عدة مواقع إلكترونية أنها نهاية "أبل"، أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية، اليوم الجمعة...

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