2019/06/28 | 19:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تفكيك خلية إرهابية "خطيرة" في كركوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، اختراق وتفكك خلية إرهابية وتقبض على الرؤوس المدبرة له...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تفكيك خلية إرهابية "خطيرة" في كركوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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