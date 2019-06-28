2019/06/28 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RNARxRr-H6s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدرجات الخاصة وإقالة المحافظين تتصدران المشهد السياسي في العراق - تغطية خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدرجات الخاصة وإقالة المحافظين تتصدران المشهد السياسي في العراق - تغطية خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).