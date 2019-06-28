2019/06/28 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pyAo57iBVBI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رتل من الكلاب بجولة في البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رتل من الكلاب بجولة في البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).