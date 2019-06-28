2019/06/28 | 19:00

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المرجعية : لدينا مشكلة تسبق عملية المراهقة وهي انشغال الاولاد باعمار صغيرة بالاجهزة الحديثة

المرجعية : بعض موظفي الدولة يأتي متاخر لدوام بسبب مضيعة وقته بتراهات

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