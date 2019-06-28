2019/06/28 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الإحتلال في مسيرات العودة

الجمعة

28

حزيران

2019 :

06:42 pm

25

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة جراء أعتداء قوات الاحتلال

الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة 64 لمسيرات العودة وكسر الحصار

شرق قطاع غزة.مراسل آفاق في فلسطين المحتلة أوضح أن قوات الإحتلال الإسرائيلي أعتدت

على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة ما أسفر عن

إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة وحالات إختناق جراء إطلاق قوات

الإحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع .

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الإحتلال في مسيرات العودة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الإحتلال في مسيرات العودة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).