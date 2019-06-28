2019/06/28 | 19:01

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الخارجية الصينية : نرفض الموقف الأميركي بشأن خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر

الجمعة

28

حزيران

2019 :

06:29 pm

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جددت الخارجية الصينية رفضها الموقف الأميركي بشأن خفض صادرات النفط

الإيرانية إلى الصفر.بيان للخارجية الصينية أوضح أن إعلان إيران البقاء في خطة العمل

الشاملة أمر مهم جداً مع ضرورة منح إيران المزايا الاقتصادية التي تنص

عليها خطة العمل وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن جاهزية العمل

بآلية "انستيكس" للتعاملات التجارية والمالية مع إيران ، وجدد البيان

رفض بكين العقوبات الأحادية الجانب معتبراً واردات النفط ضرورية

للغاية لأمن الطاقة والشعب الصيني

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