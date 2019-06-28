صفقة القرن السورية

2019/06/28 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب شادي أحمد بحكم دورها التاريخي و موقعها الجغرافي، لا يمكن لمشروع إقليمي أو عالمي ان يمر إلا إذا كانت سورية (الشام) حامله الموضوعي و الحضاري..كما كانت المسيحية دعوة روحية في بيت لحم، و الإسلام كذلك في مكة المكرمة، إلا إن كليهما (احتاج) دمشق ليصبح ديناً عالمياً… و اليوم تعيش المنطقة مخاض مشروع خطير …

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