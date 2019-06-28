2019/06/28 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستواصل استيراد النفط الإيراني

رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق حول البرنامج النووي

لطهران العام 2015.

وصرح فو كونغ المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية

للصحفيين، على هامش اجتماع في العاصمة النمساوية فيينا: ”نحن لا نتبنى سياسة تصفير

(واردات النفط الإيراني) التي تنتهجها الولايات المتحدة، نرفض الفرض الأحادي للعقوبات“.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: سنواصل استيراد النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين: سنواصل استيراد النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).