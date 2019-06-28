2019/06/28 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يحيى_علوان طوبى لذاكرةٍ ما شاختْ بَعدُ !في شِعابِ ما كان أندلُساً ، وعلى مرمىً من أضواءِ قُرطُبة ، سَهرنا عندَ أطلال " الزهراء " (1) حملنا خبزاً وملحاً ورقائقَ من اللحم المُقدَّدِ وجبنةِ الجَبَلِ ..دونَ أنْ ننسى " قِرَبَ " إبنةَ العِنَبِ !.............................سَاعَتَها لم يكن خوفنا من الماء ، فالبحر بعيدٌ ، لكن أرَقَ الموجِ حاضرٌ ..ولا الظلام ، رُغمَ أنه كثيفاً كان ..خا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#يحيى علوان - أينَ ذَهَبَ الغَجَر.. ؟!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#يحيى علوان - أينَ ذَهَبَ الغَجَر.. ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).