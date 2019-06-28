2019/06/28 | 19:13

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بغداد اليوم - متابعة

حذر الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي"، من أنه إذا تخلت الشركة الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في العالم عن نظام تشغيل "أندرويد"، فستهدد "غوغل" بفقدان الكثير من مستخدميها.

وقال، مؤسس "هواوي" ورئيسها التنفيذي، رن تشنغ فاي، في مقابلة مع قناة CNBC: "ستكون هواوي دائما على الجانب نفسه من الاهتمام، وإذا لم نقم بتحميل نظام أندرويد، فإن غوغل ستخسر ما بين 700 و800 مليون مستخدم في المستقبل".

وأدرجت إدارة ترامب، شركة الاتصالات الصينية الكبرى، الشهر الماضي، في قائمة الشركات التي لا يمكن أن تتعاون معها الشركات الأمريكية، بعد اتهام واشنطن لها بالتجسس لصالح بكين.

وكانت "غوغل" من بين الشركات التقنية الأمريكية التي أعلنت حظرها التعامل مع "هواوي"، وسيُسمح لها بإرسال تحديثات البرامج إلى منتجات الشركة الصينية حتى 19 أغسطس من هذا العام، ومع دخول الحظر حيز التنفيذ، لن تكون "هواوي" قادرة على الوصول إلى بعض تطبيقات "غوغل"، ولن تتمكن من الوصول إلا إلى الإصدارات المفتوحة المصدر لنظام تشغيل أندرويد.

المصدر: RT

بغداد اليوم - متابعة

في واقعة غريبة ومثيرة للدهشة، تعمل الأبرشية الكولومبية على رش بلدة بأكملها بالمياه المباركة في محاولة لتحريرها من السيطرة الشيطانية.

ويسعى الأسقف ”روبن داريو غاراميلو مونتويا“ (52 عامًا)، لاستعارة طائرة هليكوبتر

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، بان قوة القت القبض على مدير سايلو الرياض بتهمة الرشوة .

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مفارز مكتب التحقيقات بهيأة النزاهة ضبطت مدير سايلو الرياض بالجرم المشه

بغداد اليوم _ متابعة

اتخذت المدن الأوروبية إجراءات استثنائية من أجل مواجهة موجة الحر "التاريخية" التي تضرب أجزاء واسعة من القارة العجوز.

وضربت أوروبا موجة حر شديدة وصلت ذروتها، اليوم الجمعة، بحسب الأرصاد الجوية، وقد دب الرعب في

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