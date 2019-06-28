2019/06/28 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، الجمعة، عن اختراق وتفكيك خلية “إرهابية” كانت تعتزم القيام بعمليات في كركوك.وقالت المديرية في بيان “بعملية نوعية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في شعبة استخبارات الفرقة ١٤ وباسناد من استخبارات الفوج الثالث لواء ٥١ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختراق وتفكيك خلية “إرهابية” كانت تعتزم القيام بعمليات في كركوك) نشر أولاً على موقع (النهرين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختراق وتفكيك خلية “إرهابية” كانت تعتزم القيام بعمليات في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النهرين).