تظاهرة في البصرة تطالب بتعويض ضحايا التظاهرات السابقة واقالة الحكومة المحلية

2019/06/28 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من المواطنين في البصرة، عصر الجمعة” للمطالبة بتعويض ضحايا التظاهرات السابقة واعتبارهم شهداء وتوفير فرص العمل للعاطلين.وسط اجراءات امنية مشددة حول مبنى الحكومة المحلية.وجدد المتظاهرون الذين تجمعوا امام مبنى حكومة البصرة المحلية في المعقل ، مطالبتهم بحل واقالة الحكومة المحلية وتحسين واقع الخدمات واكمال المشاريع المتوقفة في المحافظة، وطرد العمالة الاجنبية […]

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