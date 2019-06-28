2019/06/28 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_سلمان_حسن ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد سلمان حسن - اوسكار لانكة: الاقتصادي السياسي – الجزء الثاني – عملية الانتاج والنظم الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد سلمان حسن - اوسكار لانكة: الاقتصادي السياسي – الجزء الثاني – عملية الانتاج والنظم الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).