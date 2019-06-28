باريس يسهل عودة نيمار إلى برشلونة

2019/06/28 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /خطوة برس كشف تقرير صحفي فرنسي، عن خطوة جديدة من إدارة باريس سان جيرمان، لتسهيل عودة البرازيلي نيمار إلى برشلونة هذا الصيف.وبحسب صحيفة “لو باريزيان“، فإن إدارة باريس سان جيرمان فرضت في البداية، الحصول على 300 مليون يورو للتخلي عن نيمار، وهو ما رفضه برشلونة.وأضافت الصحيفة “إدارة باريس أبدت استعدادها لخفض المبلغ المطلوب

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