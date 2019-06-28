السهيل يمنح المتمكنين من كشف الغش المفاضلة في الترشيح لمنصب مدير مدرسة

2019/06/28 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} وجه وزير التربية وكالة قصي السهيل بمنح كتاب شكر للمدرسين المراقبين اثناء الامتحانات الوزارية النهائية للصف السادس الاعدادي للذين يتمكنون من اكتشاف حالات الغش.

وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" السهيل اعتبر اكتشاف حالات الغش ضمن فقرات المفاضلة للتقديم والقبول بالنسبة لهم في دورات الاشراف التربوي او الترشيح الى منصب مدير مدرسة ، بالإضافة الى الدخول في ايفادات الاشراف على الامتحانات خارج القطر من اجل القضاء على ظاهرة الغش نهائياً".انتهى

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