2019/06/28 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1rzpJSMGmWo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفاء للشهداء - الجريح محمود الكعبي 2019/6/28) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفاء للشهداء - الجريح محمود الكعبي 2019/6/28) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).