قرابة 3 ملايين ونصف المليون صادرات جنوب العراق يوميا

2019/06/28 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤولان نفطيان لرويترز يوم الجمعة إن صادرات العراق النفطية من موانئه الجنوبية حتى الآن في يونيو حزيران وصلت إلى 3.44 مليون برميل يوميا.

وبلغ متوسط الصادرات من موانئ البصرة الجنوبية 3.441 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

وقال مسؤول يشرف على عمليات التصدير إن أعمال صيانة في قطاع من خط أنابيب بحري في الخليج ينقل النفط الخام إلى موانئ البصرة تسببت في إبطاء الشحنات لثلاثة أيام في منتصف يونيو حزيران.

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