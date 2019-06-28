ترامب: إذا هوجمنا فاليابان لن تتدخل بل ستتابع الأمر عبر تلفاز سوني

2019/06/28 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبيل قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على اتفاقية دفاعية رئيسية بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة والدولة المستضيفة للاجتماع.

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