الماء البارد أم الساخن.. أيهما أفضل عند الاستحمام؟

2019/06/28 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادةً ما يحاول الأشخاص في فصل الصيف الاستحمام بالماء البارد، اعتقادًا منهم أن بتلك الطريقة سوف تنخفض درجة حرارة جسمهم، فما صحة ذلك؟، وهل المياه

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