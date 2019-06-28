جدول اعمال زيارة وفد مجلس الامن الدولي الى بغداد السبت

2019/06/28 | 19:32

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بغداد :سومر نيوز

تستستضيف العاصمة بغداد يوم غد السبت أعضاء مجلس الأمن الدوليّ في زيارة لمُدَّة يوم واحد بدعوة من الحكوم...

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