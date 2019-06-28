مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي يكرّم صوت الأردن الفنان العبداللات في تونس ..

2019/06/28 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويحل نجماً في مهرجان جرش للثقافة والفنون

الاردن : 2019

يغادر صوت الأردن الفنان عمر العبداللات إلى تونس للمشاركة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي ، في دورته العشرين والذي ستنطلق أعماله في العاصمة التونسية ، وينظمه إتحاد إذاعات الدول العربية ليتم تكريمه في حفل ختام فعاليات المهرجان ، نظير ما قدمه من نجاحات خلال مسيرته الفنية محلياً وعربيا ، خصوصا وأن التكريم يأتي واتحاد إذاعات الدول العربيّة يحتفل بمناسبة مرور ” 50 ” عاما على التأسيس ، ويشارك على هامش فعاليات المهرجان أبرز نجوم الوطن العربي ، ليكون صوت الأردن وصوت العروبة نجم حفل إختتام فعاليات المهرجان ليقدم مجموعة من أبرز اغنياته وذلك يوم الأحد الموافق 30/06/2019 .

ويذكر أن صوت العروبة الفنان عمر العبداللات سوف يتم تكريمه أيضاً عن دولة فلسطين نظير ما قدمه خلال مسيرته الفنية وجعل القضية الفلسطينية تحتل مكان كبيراً في مجمل أعماله الغنائية الوطنية وتخليدها في ذاكرة الشعب الفلسطيني خاصة والعرب على وجه العموم لتشكل تلك الاعمال إنتصاراً للقضية الفلسطينية وتخليد لصمود الشعب الفلسطيني .

أما على صعيد مشاركة الفنان عمر العبداللات في مهرجان جرش في دورته الرابعة والثلاثين للعام 2019 ، إذ يعتبر العبداللات الورقة الرابحة لكافة إدارات مهرجان جرش وصاحب الحضور الجماهيري الأكبر في المهرجان ، ليكون الجمهور الأردني والعربي في أقوى الحفلات الفنية التي ستقام على المسرح الجنوبي يوم إفتتاح المهرجان ( الخميس ) الموافق 18/7/2019

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