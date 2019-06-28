2019/06/28 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /خطوة برس اصدر تنظيم “القاعدة” بيانا بشأن وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي داخل محكمة في وقت سابق من الشهر الجاري.وحمل “القاعدة” في البيان الذي وزعه عبر وسائله للدعاية اليوم الجمعة السلطات المصرية المسؤولية عن وفاة مرسي، وقدم تعازيه إلى أهالي الرئيس الراحل.وأحدثت وفاة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنظيم القاعدة يصدر بيانا بشأن وفاة مرسي وكالة خطوة برس.

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