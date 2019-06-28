2019/06/28 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف القوى العراقية الحكومة بالتعامل بحزم مع كل من يحاول او يسعى الى تخريب علاقات العراق الدبلوماسية الخليجية والعربية والدولية ، او يعمل على أحباط جهود الرئاسات الثلاث و القادة السياسيين لاستعادة مكانة العراق على كافة المستويات .وادان التحالف حادثة الاعتداء على مقر سفارة مملكة البحرين في بغداد مساء يوم أمس ، معبرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف القوى العراقية يدعو الحكومة الى التعامل بحزم مع كل من يحاول الاساءة لعلاقات العراق الدبلوماسية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف القوى العراقية يدعو الحكومة الى التعامل بحزم مع كل من يحاول الاساءة لعلاقات العراق الدبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).