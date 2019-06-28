اندلاع حريق هائل بالاراضي الزراعية بقضاء سنجار في نينوى

2019/06/28 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إندلع حريق هائل، في مساحات واسعة من الاراضي الزراعية، بمركز قضاء سنجار، التابع لمحافظة نينوى.

وأكدت مصادر محلية في القضاء، صعوبة السيطرة على الحريق، بسبب الأحوال الجوية السيئة وشدة الرياح، فيما غطت سماء المنطقة سحب كثيفة من الدخان، مبينة ان الحرائق التي طالت تسع قرى لغاية الان، تسببت في نزوح مئة عائلة، وإلحاق الضرر بمئات الدونمات من الأراضي الزراعية، ومعسكر للجيش العراقي، وسط مخاوف من امتداد الحريق الى معمل الاسمنت ومركز القضاء.

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