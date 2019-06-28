تعثر جديد لتونس أمام مالي بعد خطأ كارثي

2019/06/28 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تعادل المنتخب التونسي مع منتخب مالي، اليوم الجمعة، بعدما سجل هدف التعادل خلال المباراة التي انتهت بالتعادل {1-1} ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا 2019.

وتقدم المنتخب المالي في الدقيقة 60 بهدف سجله ديادي ساماسيكو، مستغلا خطأ كارثي من حارس المنتخب التونسي، حيث لعب ركلة ركنية حاول معز حسن إبعادها لتصطدم بيده وتعانق الشباك.وأنقذ وهبي الخزري منتخب بلاده من الهزيمة حيث أحرز هدف التعادل لتونس في الدقيقة الـ70 من ركلة حرة مباشرة سددها لتصطدم بجسد موسى ماريجا قبل أن تعانق الشباك.ورفع المنتخب المالي رصيده إلى أربع نقاط، ليعزز صدارته للمجموعة الخامسة، فيما رفع المنتخب التونسي رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، بشكل مؤقت.ويلتقي منتخبا أنجولا وموريتانيا غدا السبت في الجولة الثانية من المجموعة.وفي الجولة الأخيرة، يلتقي المنتخب التونسي مع منتخب موريتانيا، فيما يلعب منتخب مالي مع أنجولا يوم الثلاثاء المقبل.وكان المنتخب التونسي استهل مشواره في الكان بالتعادل مع أنجولا {1-1}، فيما اكتسح منتخب مالي نظيره الموريتاني بنتيجة {4-1}.وجاء التهديد الأول مبكرا من جانب المنتخب التونسي بعدما أطلق وهبي الخزري تسديدة قوية من ركلة حرة غير مباشرة، لكن العارضة الأفقية ردت الكرة في الدقيقة الرابعة.وفي الدقيقة السابعة، عاد نفس اللاعب وهبي الخزري ليوجه إنذارا جديدا للمنتخب المالي بعدما حاول مباغتة الحارس بإرسال الكرة في المرمى من منتصف الملعب، لكن ديارا تصدى للكرة على مرتين.وحصل الفريق المالي على ركلة ثابتة في الدقيقة 31 ليتم تنفيذها بكرة عرضية خطيرة فشل حارس تونس في التعامل معها لتمر بين يديه بطريقة غريبة وتتحول إلى ركنية.



استمر زحف تونس حيث أرسل أسامة الحدادي الكرة إلى وهبي الخزري الذي سدد الكرة قوية باتجاه مرمى مالي في الدقيقة الـ33، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن بقليل.كاد المنتخب التونسي أن يفتتح التسجيل بعد مرور العشر دقائق الأولى من عمر الشوط الثاني، لكن رأسية طه ياسين الخنيسي مرت فوق العارضة الأفقية لمرمى مالي.وسجل منتخب مالي الهدف الأول في المباراة بالدقيقة الـ61 عن طريق ديادي ساماسيكو، بعدما أرسل ضربة ركنية ذهبت بعدها الكرة إلى الشباك، بعد خطأ فادح من الحارس معز حسن الذي فشل في التعامل مع الكرة.وفي الدقيقة الـ70، تعادل وهبي الخزري للمنتخب التونسي بعدما سدد الكرة من ضربة حرة ارتطمت بالحائط البشري، لتغير اتجاهها وتتهادى في شباك مالي معلنةً عن الهدف الأول لنسور قرطاج.الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع كادت أن تشهد هدفا قاتلا للمنتخب المالي، لكن الحارس معز حسن نجح في إنقاذ فريقه من الهزيمة بعدما اتصدى لانفراد أهدره المهاجم موسى ماريجا.تشكيل تونس: معز حسن، وجدي كشريدة، ديلون براون، ياسين مرياح، أسامة الحدادي، إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، أنيس البدري، نعيم السليتي، وهبي الخزري، ياسين الخنيسي.تشكيل مالي: ديارا، هاماري تراوري، يوسف كوني، مولا واجو، ممادو فوفانا، أمادو ديارا، ديادي ساماسيكو، لاسانا كوليبالي، موسى ماريجا، موسي ديجينبو، عبد الله ديابي.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعثر جديد لتونس أمام مالي بعد خطأ كارثي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعثر جديد لتونس أمام مالي بعد خطأ كارثي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).