زيمبابوي يكشف حقيقة انسحابه من كأس الأمم الأفريقية

2019/06/28 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} نفى اتحاد الكرة في زيمبابوي، ما أشيع حول انسحاب منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا وحتى يوم 19 تموز المقبل.

وترددت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن تجدد أزمة غضب اللاعبين بسبب المستحقات المالية والتهديد بالانسحاب من البطولة، وعدم خوض لقاء الكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.وذكر اتحاد الكرة الزيمبابوي، في بيان اليوم، الجمعة أن المنتخب الملقب بـ "المحاربين" لن ينسحب من بطولة كأس الأمم الأفريقية، ولا صحة لم يتردد في هذا الشأن.ويحتل منتخب زيمبابوي المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد نقطة، بعد التعادل مع أوغندا بهدف لكل منهما والخسارة أمام مصر في المباراة الافتتاحية بهدف دون رد.ويحتاج منتخب زيمبابوي للفوز على الكونغو الديمقراطية في الجولة الأخيرة، بالإضافة إلى خسارة أوغندا أمام مصر بالجولة ذاتها لتحديد إمكانية تأهله لدور الـ16 من عدمه.انتهى

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