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الحلبوسي لنظيرته البحرينية: أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في العراق "خط أحمر"


الحلبوسي لنظيرته البحرينية: أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في العراق
2019/06/28 | 19:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد اقتحام السفارة البحرينية ببغداد

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