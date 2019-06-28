الحلبوسي لنظيرته البحرينية: أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في العراق

2019/06/28 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اقتحام السفارة البحرينية ببغداد

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