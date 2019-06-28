وزير النفط: نسعى لتخفيض اسعار الغاز لاستقطاب المستثمرين بهذا القطاع الى العراق

2019/06/28 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكر نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان يوم الجمعة ان وزارته تعتزم تخفيض اسعار الغاز لاستقطاب الشركات الصناعية المستثمرة في هذا القطاع.

وقال الغضبان خلال استضافته في مؤتمر نفط العراق الذي ينعقد في العاصمة البريطانية لندن للفترة من 27-28 حزيران 2019 الجاري، إن "العراق من الدول المؤسسة لأوبك ولديه دور مؤثر وفاعل في المنظمة"، مؤكدا ان "العراق يسعى الى ان يحتل المرتبة الثانية بين البلدان المصدرة في اوبك".

واضاف ان "العراق يعمل على تنويع مصادره الاقتصادية وألاّ يعتمد بشكل اساس على النفط، ونبحث تفعيل القطاعات الصناعية في العراق لدعم القطاع الخاص".

واردف ان "هناك مواضيع عديدة نعمل عليها منها صناعة النفثا والبتروكيمياويات اذ بإمكاننا انتاج هاتين المادتين داخليا وتصديرها ابضا"، مشيرا الى ان "العراق يريد تخفيض اسعار الغاز لاستقطاب المستثمرين في هذا القطاع".

واكد الوزير ان "العراق يعتمد بنسبة 95% على النفط في اقتصاده وهذا الامر خاطئ"، موضحا ان "الحل ليس في الصناعة النفطية وانما في تفعيل اقتصاد العراق الداخلي وهذا الامر يحتاج الى استراتيجية طويلة الامد، وتعافي الاقتصاد الداخلي يستغرق وقتا".

وتابع الغضبان قائلا انه "توجد بلدان اوربية نجحت في تنمية اقتصادها الداخلي ويتعين ان نستفيد من تجاربها، وان نولي اهمية للاقتصاد الداخلي، والعراق بلد غني بالشباب اذ تبلغ نسبة سكانه 40% من هذه الفئة ويمكن الاستفادة من قدارتهم في هذا المجال".

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