اندلاع حريق داخل مخزن بالقرب من البنك المركزي.. والدفاع المدني تسيطر على الموقف

2019/06/28 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

افاد مصدر في الدفاع المدني، ان حريقا اندلع داخل مخزن بالقرب من البنك المركزي.



واضاف المصدر، ان فرق الدفاع المدني سيطرت على الموقف

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