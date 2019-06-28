اندلاع حريق باسواق الجملة في بابل

2019/06/28 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

افاد مصدر محلي في محافظة بابل، اليوم الجمعة، بأن حريقا اندلع في عدد من المحال التجارية واسواق جملة في المحافظة. وقال المصدر، إن "فرق

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