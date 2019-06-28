شرطة كربلاء تحذر من عصابة ترتدي زيًا خليجيًا

2019/06/28 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء

حذرت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، من عصابات

منظمة تمارس النصب والاحتيال باللباس الخليجي، تُصرّف عملات بلا قيمة بملايين الدنانير.

وذكرت قيادة شرطة كربلاء، في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، أن “القيادة وبعد أحكام قبضتها على عصابة نصب واحتيال منظمة

مسبقاً، مكونة من ثلاثة متهمين في منطقة الإسكان، ينتحلون صفة أشخاص خليجيين مدعين

انهم يعملون في منظمات إنسانية، لإيهام المواطنين بأنهم من خارج البلد ويحملون معهم

عملات أجنبيه ليست ذات قيمة أو منتهية صلاحية التعامل بها، ويستبدلونها بالعملة العراقية

بحجة توزيعها على الناس الفقراء والمتعففين تاركين خلفهم الضحايا، فان القيادة تجدد

حذيرها من هكذا عصابة منظمة”.

وأضاف البيان، أن “قيادة شرطة كربلاء والمنشآت تحذر

من هكذا عصابة يتكلم افرادها اللهجة الخليجية والعربية، وبصحبتهم نساء ويقومون بالنصب

والاحتيال على المواطنين بطرق وأساليب عديدة ومختلفة، بحجة أنهم منظمات إنسانية ولديهم

اموال من العملة الأجنبية الصعبة يرومون تصريفها لتقديم الدعم والإغاثة للعوائل الفقيرة

والمتعففة”.

وتابع البيان، أن “عملات العصابة بلا قيمة ويكون اغلب

الضحايا من المواطنين اللذين قادهم الطمع إلى الوقوع في فخ العصابة”.

ودعت قيادة الشرطة، كافة الأهالي والزائرين، إلى “عدم

التعامل مع الاشخاص الغرباء في الامور المالية والتعامل فقط مع المصارف والبورصات الاصولية

والقانونية المعرفة، خشية وقوعهم ضحية هذه العصابات، والابلاغ الفوري عن اي حالة تجلب

الشك، أو الاتصال على الخط الساخن (١٠٤) المجاني”.

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