اندلاع حريق في بناية قرب البنك المركزي وسط بغداد

2019/06/28 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق في بناية بالقرب من البنك المركزي العراقي في شارع ‏الرشيد وسط بغداد .‏ وقال مصدر امني :” ان فرق الاطفاء تكافح الحريق “./ انتهى

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