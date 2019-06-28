الداخلية : اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا يوم أمس على سفارة البحرين في العاصمة بغداد

2019/06/28 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن اعتقال 54 شخصا من الذين اعتدوا يوم أمس على سفارة البحرين في العاصمة بغداد.وكان متظاهرون غاضبون قد اقتحموا مساء الخميس، مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور ب‍بغداد احتجاجا على “صفقة القرن” و”ورشة البحرين”، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.واقدم المتظاهرون على حرق العلم الامريكي …

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