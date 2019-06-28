2019/06/28 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، تهديد امن البعثات الدبلوماسية في العراق "ضرر بسمعة" البلاد.

وقال الكعبي في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" امن السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة داخل البلاد، وان سلامة وحماية أفرادها والالتزام بعدم التعرض لهم مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة بل على كل فرد عراقي يعرف حق الضيف ووجوب إكرامه وتقديره وحمايته رغم كل شيء".



وأضاف، ان" النظام الديمقراطي في العراق يعطي حق التظاهر السلمي لكل مواطن، تعبيرا عن النقد وحرية التعبير عن الرفض لأي موضوع كان، ولكن يجب الا يتم حرف هذا الحق والوصول الى مرحلة الاعتداء على الأفراد او المنشآت او المؤسسات العاملة داخل البلاد او كل ما يهدد العلاقات والمصالح الثنائية مع مختلف الدول".وأكد الكعبي بالقول" هذا مما لا يسمح به مطلقا ديننا واخلاقنا، فضلا عن قوانيننا سواء اتفقنا مع سياسة هذه الدولة او اختلفنا وهو يضر بسمعة ومصلحة البلاد أولا في المحافل الدولية".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: تهديد امن البعثات الدبلوماسية يضر بسمعة البلاد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: تهديد امن البعثات الدبلوماسية يضر بسمعة البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).