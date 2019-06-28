2019/06/28 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… لقي 3 جنود مصرعهم وأصيب 9 آخرون في انفجار استهدف قاعدة عسكرية في الفلبين جنوب البلاد، يوم الجمعة.ووقع الانفجار وقت الظهيرة تقريبا في أرخبيل سولو بجنوب البلاد، معقل “جماعة أبو سياف” المتشددة التي تدين بالولاء لتنظيم “ داعش”، وتشتهر بعمليات الخطف والقرصنة.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.وقال سيريليتو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 3 جنود في انفجار بمعسكر تابع للجيش في الفلبين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 3 جنود في انفجار بمعسكر تابع للجيش في الفلبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).