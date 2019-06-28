فيديو – مدير المنافذ الحدودية العراقية هل ورط نفسه و عادل عبد المهدي بهذا الاتهام ؟!

2019/06/28 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي عن معابر اقليم كردستان لتهريب النفط بالاسماء و العناوين الجغرافية .وقال العقابي في تصريح مسجل بثته قناة العهد التابعة لعصائب اهل الحق , كشف ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على علم بالتهريب مع مسؤولين اخرين لكن التهريب رغم ذلك لم يتوقف , مما […]

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