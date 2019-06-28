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المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: سنعاقب أي بلد يستورد النفط من طهران بدون إعفاءات


المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: سنعاقب أي بلد يستورد النفط من طهران بدون إعفاءات
2019/06/28 | 20:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رفضت الدبلوماسية مراراً

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