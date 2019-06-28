2019/06/28 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة الإجرام اليوم الجمعة القبض على متهم أقدم على تزوير هويات عسكرية برتب مختلفة.وأفاد بيان للمديرية تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مكتب مكافحة اجرام المنصور تمكنت من القاء القبض على متهم قام بتزوير هويات عسكرية برتبة مقدم وملازم اول)”.وأضاف البيان أنه “بعد التحقيق اعترف صراحة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم زوّر هويات عسكرية وكالة خطوة برس.

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