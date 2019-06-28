بالصور .. حرائق جديدة تلتهم الأراضي الزراعية في قرية جنوب الموصل

2019/06/28 | 20:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير إن حرائق "التهمت الأراضي الزراعية في قرية الأغر جنوب الموصل على الطريق الرابط بين بغداد والموصل بمحافظة نينوى".وأضاف، أن "النيران امتدت من المزارع لتحرق عددا من المنازل في القرية".

انتهى.ص.هـ.ح.

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