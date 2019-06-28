وزير الداخلية يشيد بدور الشرطة الاتحادية في محاربة الارهاب

2019/06/28 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري ،اليوم الجمعة، أن الوزارة مؤسسة تعتمد تنفيذ القانون والنظام العام.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته "العهد نيوز"، إن"

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