بعد فوزها على البحري.. الجوية تبتعد بوصافة الدوري الممتاز

2019/06/28 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

فاز فريق الجوية على البحري 3-1 ضمن الجولة 33 من الدوري العراقي الممتاز على ملعب الشعب اليوم الجمعة.

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